Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 17 марта

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 24% годовых. Его предлагает только Московский кредитный банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 10 тысяч рублей, а 24% годовых предлагается новым клиентам.