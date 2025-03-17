Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 17 марта

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 14 февраля совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 24% годовых. Его предлагает только Московский кредитный банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 10 тысяч рублей, а 24% годовых предлагается новым клиентам.
Дальше идет Энерготрансбанк — он предлагает клиентам вклад на сумму от 30 тысяч рублей по ставке 21,2% годовых.
Ставку в 21% годовых предлагают три банка: БыстроБанк на вклад от 150 тысяч рублей, Финстар Банк — от 200 тысяч рублей, Локо-банк — от 300 тысяч рублей.
Банк Зенит предлагает клиентам вклад под 20,85% годовых, если сумма на нем будет начинаться от 50 тысяч рублей.
Открыть вклад со ставкой 20,8% годовых можно в Банке «Дом.РФ». Только размер вклада должен быть от 1,5 млн рублей.
Московский кредитный банк также предлагает всем своим клиентам вклад под 20,6% годовых на сумму от 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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