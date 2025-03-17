Топ-6 банковских вкладов сроком на год на 17 марта

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 14 февраля совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на год со ставкой 22,31% годовых. Его предлагает только СДМ-Банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 1,4 млн рублей.
Дальше идет Авто Финанс Банк — он предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей по ставке 22% годовых.
Ставку в 21,3% годовых предлагает Цифра Банк — на вклад от 100 тысяч рублей.
Электротрансбанк предлагает клиентам вклад под 20,8% годовых, если сумма на нем будет начинаться от 30 тысяч рублей.
Открыть вклад со ставкой 20,5% годовых можно в Московском кредитном банке (размер вклада должен быть от 10 тысяч рублей) и в Банке «Зенит» (вклад от 50 тысяч рублей).
АО «Банк Дом.РФ» предлагает открыть вклад на сумму от 1,5 млн рублей по ставке 20,1% годовых.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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