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Суд не удовлетворил иск более 60 человек к «Аэрофлоту» о компенсации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить коллективный иск более чем 60 человек к ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» о компенсации за аннулированные компанией авиабилеты на Пхукет. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«В удовлетворении требований иска лица, действующего в интересах группы <…>, к ПАО “Аэрофлот — Российские авиалинии” о защите прав и законных интересов группы лиц о взыскании разницы между ценой, установленной договором, и ценой соответствующей услуги на момент направления досудебной претензии, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа отказать», — сказано в материалах. В группу, обратившуюся в Пресненский суд Москвы с иском, входили 63 человека.

Из документов следует, что 19 октября 2023 года между пассажирами и ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» были заключены отдельные договоры перевозки, по условиям которых перевозчик обязался осуществить перевозку пассажиров по направлению Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. С 21 по 22 октября ПАО «Аэрофлот» направило пассажирам уведомление об аннулировании приобретенных билетов и возврате денег. Авиакомпания сослалась на некорректное оформление билетов на своем сайте из-за наличия технических проблем при формировании цены, по которой приобретены авиабилеты. Как указывают истцы, после одностороннего аннулирования билетов в адрес авиакомпании была направлена коллективная досудебная претензия об отказе от договора, поскольку в связи с аннулированием услуга по перевозке со стороны авиакомпании не будет выполнена в срок. Пассажиры просили выплату разницы между ценой услуги, установленной договором, и ценой этой услуги на момент добровольного удовлетворения такого требования, если требование добровольно не удовлетворено.

При этом некоторым пассажирам все-таки удалось получить компенсации. Так, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил не менее 10 исков. Большинство людей получили выплаты по 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, жителям Урала Роману Боргеру и Елене Репкиной по решению суда «Аэрофлот» должен предоставить новые авиабилеты по направлению Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург общей стоимостью 100 146 рублей в течение года, а семье пассажиров с ребенком Зыряновых — новые авиабилеты с открытыми датами по направлению Екатеринбург — Москва — Пхукет — Екатеринбург общей стоимостью 68 076 рублей. Также в пользу Зыряновых суд взыскал с авиакомпании неустойку в размере 20 тыс. рублей.