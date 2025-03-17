Суд не удовлетворил иск более 60 человек к «Аэрофлоту» о компенсации

Из документов следует, что 19 октября 2023 года между пассажирами и ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» были заключены отдельные договоры перевозки, по условиям которых перевозчик обязался осуществить перевозку пассажиров по направлению Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. С 21 по 22 октября ПАО «Аэрофлот» направило пассажирам уведомление об аннулировании приобретенных билетов и возврате денег. Авиакомпания сослалась на некорректное оформление билетов на своем сайте из-за наличия технических проблем при формировании цены, по которой приобретены авиабилеты. Как указывают истцы, после одностороннего аннулирования билетов в адрес авиакомпании была направлена коллективная досудебная претензия об отказе от договора, поскольку в связи с аннулированием услуга по перевозке со стороны авиакомпании не будет выполнена в срок. Пассажиры просили выплату разницы между ценой услуги, установленной договором, и ценой этой услуги на момент добровольного удовлетворения такого требования, если требование добровольно не удовлетворено.