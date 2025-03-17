США введут импортные пошлины 2 апреля

«Они [пошлины] будут взаимными. Это означает, что если они взимают их с нас, то мы взимаем с них, это очень просто», — сказал он. «Много миллиардов долларов уже поступили к нам, и большие суммы средств начнут поступать с 2 апреля», — добавил хозяин Белого дома. «Я бы сделал это 1 апреля, но вы же знаете, что за день 1 апреля», — пошутил Трамп.