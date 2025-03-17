СМИ: международные инвесторы ищут способы вложиться в рубль

По данным издания, хедж-фонды и брокеры ищут способы торговли российскими активами, которые ранее были выведены из портфелей западных инвесторов. Как отмечает Роджер Марк, аналитик инвестиционной компании Ninety One, ажиотаж особенно наблюдается среди хедж-фондов.
Кроме того, пишет FT, с начала года рубль укрепился почти на треть по отношению к доллару. По мнению инвесторов, текущий рост отражает не только ожидания возможного перемирия, но и перспективу более масштабного снятия санкций.
«Некоторые заявления Трампа о России звучат хаотично, и это необходимо учитывать, но в конечном счете все сводится к возможной отмене ограничений», — поясняет газете Пол Макнамара, инвестиционный директор швейцарского фонда GAM Investments.
Президент США Дональд Трамп ранее оценил шансы на урегулирование украинского кризиса как «очень хорошие». Он также заявлял, что 18 марта планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.