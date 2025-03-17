Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: международные инвесторы ищут способы вложиться в рубль

Иностранные трейдеры ищут доступные пути покупки российской валюты, а также инвестиций в облигации РФ, пишет газета Financial Times.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным издания, хедж-фонды и брокеры ищут способы торговли российскими активами, которые ранее были выведены из портфелей западных инвесторов. Как отмечает Роджер Марк, аналитик инвестиционной компании Ninety One, ажиотаж особенно наблюдается среди хедж-фондов.

Кроме того, пишет FT, с начала года рубль укрепился почти на треть по отношению к доллару. По мнению инвесторов, текущий рост отражает не только ожидания возможного перемирия, но и перспективу более масштабного снятия санкций.

«Некоторые заявления Трампа о России звучат хаотично, и это необходимо учитывать, но в конечном счете все сводится к возможной отмене ограничений», — поясняет газете Пол Макнамара, инвестиционный директор швейцарского фонда GAM Investments.

Президент США Дональд Трамп ранее оценил шансы на урегулирование украинского кризиса как «очень хорошие». Он также заявлял, что 18 марта планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.