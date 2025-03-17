Силуанов: Россия и США не обсуждают возврат российских банков в SWIFT

В феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что технически Россия может быстро включиться в систему платежного механизма SWIFT. По его мнению, все системы России «настроены для продолжения работы», но их включение в SWIFT зависит от руководства системы.