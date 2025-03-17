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«Семейной ипотекой» на вторичном рынке воспользуются жители более 800 городов РФ

По словам директора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, из крупнейших можно выделить Комсомольск-на-Амуре, Орехово-Зуево, Братск, Щелково, Норильск, Волгодонск, Сызрань, Геленджик, Электросталь, Серпухов.

Источник: Freepik

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. «Семейной ипотекой» на вторичное жилье смогут воспользоваться жители более 800 городов России, сообщил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Ранее сообщалось, что «семейная ипотека» с 1 апреля 2025 года будет распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, и только один раз.

«Формально под заявленные критерии подходят порядка 825−850 городов, в которых проживают около 25 млн человек. В основном это совсем малые населенные пункты. Из этого числа всего около 30 городов с населением более 100 тысяч человек», — рассказал Выломов.

По его словам, из крупнейших можно выделить Комсомольск-на-Амуре, Орехово-Зуево, Братск, Щелково, Норильск, Волгодонск, Сызрань, Геленджик, Электросталь, Серпухов. «Как видно, в список попадают города, например, Московской области, границы которых довольно условны: здесь, на мой взгляд, вполне может быть ситуация, что с одной стороны улицы можно будет взять “семейную ипотеку” по новым условиям, а с другой стороны — нет», — отметил Выломов.

Многое будет упираться в конкретные детали и условия предлагаемой программы, как она будет работать на практике, добавил эксперт. «Пока вопросов больше, чем ответов. Начиная от “будет ли жесткое ограничение по административным границам городов?”, заканчивая “если в городе, где не строили жилье, завтра начнут строить три маленьких таунхауса, то автоматом активируется запрет на семейную ипотеку на “вторичку”?” и так далее», — сказал Выломов.

Он добавил, расширение льготной программы на вторичное жилье отчасти должно подтолкнуть вверх цены на «вторичку». «Однако не считаю, что увеличение цен будет высоким, думаю, максимум до 8−10% — все же речь идет в основном о малых городах, с ограниченным объемом платежеспособного спроса», — заключил эксперт.

Небольшой выбор

Текущее влияние на рынок недвижимости и объемы ипотечного кредитования будет незначительным, рассказал ТАСС эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Условия программы имеют существенное ограничение — в городах, где нет активного строительства, будет очень незначительный выбор квартир для приобретения по «семейной ипотеке».

«Главный положительный момент в том, что впервые в массовом порядке льготная программа применяется к рынку вторичного жилья. Можно предположить, что результаты этой части программы “семейной ипотеки” уже через три месяца потребуют корректировки условий. Для такой важной и сложной программы может потребоваться еще две-три итерации для достижения подходящего решения», — отметил Гордейко.