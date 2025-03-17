«Семейной ипотекой» на вторичном рынке воспользуются жители более 800 городов РФ

Многое будет упираться в конкретные детали и условия предлагаемой программы, как она будет работать на практике, добавил эксперт. «Пока вопросов больше, чем ответов. Начиная от “будет ли жесткое ограничение по административным границам городов?”, заканчивая “если в городе, где не строили жилье, завтра начнут строить три маленьких таунхауса, то автоматом активируется запрет на семейную ипотеку на “вторичку”?” и так далее», — сказал Выломов.