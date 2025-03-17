Рынок не показывает слабость

Рынок накануне. В Фондовый рынок не проявляет признаков слабости. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 2,35% до 3195,08 п., индекс РТС — на 3,61% до 1176,26 п. По итогам недели индекс РТС прибавил 5,1%, индекс МосБиржи подрос на символические 0,89%. В сегменте суверенного долга сохраняется позитивная динамика, индекс RGBI повысился за неделю на 0,33%.
Единственным фактором, который на данном этапе сдерживает более выраженный рост фондовых индексов остается укрепление российского рубля. Доллар США и китайский юань за неделю ослабли к рублю на 5,15% и на 5% соответственно. С одной стороны, это неблагоприятно отражается на бюджетных доходах. По данным Минфина, накопленный дефицит федерального бюджета за первые два месяца 2025 года составил 2,7 трлн руб. по сравнению с плановым дефицитом на весь 2025 год в размере 1,2 трлн руб.
С другой стороны, сильный рубль благоприятно отражается на показателях инфляции, способствуя снижению инфляции импортных цен. Из опубликованных на прошедшей неделе данных Банка России можно сделать вывод, что укрепление рубля способствовало ослаблению инфляции в категории непродовольственных товаров. Темпы роста индекса потребительских цен в феврале на сезонно-сглаженной основе снизились в феврале до 7,6% по сравнению с 10,6% в феврале. Годовые темпы роста базового индекса потребительских цен в феврале опустились до 9,5% с 10,9% в январе.
Очередная порция данных, указывающих на замедление инфляции, не осталась без внимания инвесторов на рынке облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет снизились за неделю на 23−31 б. п., наиболее сильное снижение показала доходность облигаций сроком погашения от трех до пяти лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций продолжил сокращаться, составив к концу прошедшей недели только 110 б. п. Еще более выраженное сужение спреда доходности наблюдалось на отрезке кривой доходности от трех до десяти лет, где спред сократился до незначительных 14 б. п. Таким образом, выравнивание кривой доходности продолжилось, что в перспективе может благоприятно отразиться на динамике фондовых индексов на горизонте от двух до трех месяцев.
Новости, ожидания и торговые идеи. В начале новой недели позитивная динамика российских фондовых индексов, вероятно, продолжится. В середине недели очередная порция данных по инфляции может предоставить дополнительный импульс к дальнейшему повышению индексов. На фондовом рынке складывается благоприятное сочетание факторов из позитивных данных по инфляции, устойчивых корпоративных результатов за 2024 год, предстоящего дивидендного сезона, в преддверии которого индексы обычно демонстрируют положительную динамику. Поддержать позитивный настрой могут также итоги запланированного на пятницу заседания Банка России, если комментарии регулятора позволят с определенной долей уверенности заключить, что текущий цикл повышения ключевой ставки остался в прошлом.
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