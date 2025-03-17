Рынок не показывает слабость

Очередная порция данных, указывающих на замедление инфляции, не осталась без внимания инвесторов на рынке облигаций. Доходности ОФЗ сроком погашения от двух до десяти лет снизились за неделю на 23−31 б. п., наиболее сильное снижение показала доходность облигаций сроком погашения от трех до пяти лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций продолжил сокращаться, составив к концу прошедшей недели только 110 б. п. Еще более выраженное сужение спреда доходности наблюдалось на отрезке кривой доходности от трех до десяти лет, где спред сократился до незначительных 14 б. п. Таким образом, выравнивание кривой доходности продолжилось, что в перспективе может благоприятно отразиться на динамике фондовых индексов на горизонте от двух до трех месяцев.