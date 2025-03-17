Cбережения населения в банках в феврале выросли до 54,2 трлн рублей

«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, “время вкладчика” продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%», — дал оценку руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.