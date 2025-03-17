Cбережения населения в банках в феврале выросли до 54,2 трлн рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Общий объем рублевых сбережений россиян в банках по итогам февраля достиг 54,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,1%. Такую оценку представил банк ВТБ.
«По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в феврале показал рост на 2,1%, прибавив более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей. Для сравнения, в феврале прошлого года рост рынка составил 1,1 трлн рублей, а в январе 2025 года рынок показал сезонное снижение на 475 млрд рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы.
При этом в самом ВТБ темп роста портфеля розничных рублевых пассивов в феврале увеличился в 2,5 раза, до 10,2 трлн рублей.
«Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, “время вкладчика” продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления. Чтобы в конце года получить неплохой пассивный доход, сейчас еще можно зафиксировать ставку свыше 20%», — дал оценку руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.
Согласно прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия 2025 года рынок сбережений в России превысит 60 трлн рублей, а по итогам всего года — 68 трлн рублей. По расчетам аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.