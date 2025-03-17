Россиянам рассказали, когда покупка жилья в ипотеку вновь станет выгодной

В 2018—2019 годах, когда ставки были на уровне 9−12%, ипотека была выгодным инструментом, а сегодня это уже нерационально, считает Апрелев. По его словам, даже если у россиянина есть 20−30% от стоимости квартиры, выгоднее положить эти средства на депозит или вложить в ценные бумаги, что даст высокую доходность — до 23% годовых. Цены на жилье не растут такими же темпами, и даже когда ипотека снова будет доступной, стоимость недвижимости не увеличится «лавинообразно», а значит и особой выгоды переплачивать за недвижимость нет, пояснил риелтор.