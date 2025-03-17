Россиян предупредили о снижении ставок по вкладам

«В случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз. На ставки по вкладам со сроком более шести месяцев может повлиять не только принятое решение об уровне ключевой ставки, но и поданный сигнал по будущим решениям. Соответственно, по вкладам со сроком более шести месяцев может быть дальнейшее снижение ставок на 0,5−2 процентных пункта», — предположил Балынин.