Россиян предупредили о резком подорожании чая в 2025 году

«Цены на чай будут расти по следующим причинам. Во-первых, скажется общий рост инфляции на продукты питания. Во-вторых, могут повлиять колебания курса валют. Большой объем чая в Россию импортируется из Индии, Китая, Шри-Ланки и Кении, поэтому ослабление курса рубля к доллару/евро приведет к удорожанию импорта. В-третьих, вырастут логистические издержки из-за роста цен на топливо. В-четвертых, на цену повлияют пищевые привычки россиян. Рост цен на кофе скажется на стоимости чая, так как увеличится спрос со стороны покупателей, которые захотят сэкономить и покупать чай, а не кофе», — пояснила Колчина.