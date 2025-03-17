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Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия

Россия по итогам 2024 года заняла второе место по фактическому объему экспорта вооружений, следует из рейтинга Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Второе место по итогам 2024 года занимает Россия с объемом оружейного экспорта ориентировочно на сумму около 13,75 млрд долларов (12,32% от общемирового объема экспорта ПВН)», — сказано в публикации центра.

Согласно официальным данным, добавляется в рейтинге, портфель экспортных оружейных заказов РФ по состоянию на начало 2021 года составил 55 млрд долларов.

В конце 2024 года Александр Михеев, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт», сообщил, что портфель заказов возглавляемой им компании достиг рекордного за всю историю показателя 57 млрд долларов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира.

Кроме того, согласно рейтингу, первое место заняли США (42, 329 млрд долларов), третье — Франция (7,698 млрд долларов).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».