Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия

В конце 2024 года Александр Михеев, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт», сообщил, что портфель заказов возглавляемой им компании достиг рекордного за всю историю показателя 57 млрд долларов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира.