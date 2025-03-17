Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия

«Второе место по итогам 2024 года занимает Россия с объемом оружейного экспорта ориентировочно на сумму около 13,75 млрд долларов (12,32% от общемирового объема экспорта ПВН)», — сказано в публикации центра.
Согласно официальным данным, добавляется в рейтинге, портфель экспортных оружейных заказов РФ по состоянию на начало 2021 года составил 55 млрд долларов.
В конце 2024 года Александр Михеев, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт», сообщил, что портфель заказов возглавляемой им компании достиг рекордного за всю историю показателя 57 млрд долларов и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира.
Кроме того, согласно рейтингу, первое место заняли США (42, 329 млрд долларов), третье — Франция (7,698 млрд долларов).
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