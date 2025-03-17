Reuters: торговое противостояние США и ЕС может сократить бизнес размером в $9,5 трлн

По его информации, торговля товарами и услугами между США и ЕС в 2024 году достигла рекордных $2 трлн, но новые пошлины Вашингтона на сталь и алюминий, а также угрозы тарифов в 200% на европейские вина и другую алкогольную продукцию могут разрушить эту динамику. При этом основную часть трансатлантического бизнеса составляют инвестиции и продажи в иностранных филиалах крупных корпораций.