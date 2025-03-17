Reuters: торговое противостояние США и ЕС может сократить бизнес размером в $9,5 трлн

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Тарифная война между США и Евросоюзом может сократить трансатлантический бизнес объемом $9,5 трлн в год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение отчет Американской торговой палаты в ЕС.
По его информации, торговля товарами и услугами между США и ЕС в 2024 году достигла рекордных $2 трлн, но новые пошлины Вашингтона на сталь и алюминий, а также угрозы тарифов в 200% на европейские вина и другую алкогольную продукцию могут разрушить эту динамику. При этом основную часть трансатлантического бизнеса составляют инвестиции и продажи в иностранных филиалах крупных корпораций.
Агентство со ссылкой на ведущего автора отчета Дэниела Хэмилтона отмечает, что внутрикорпоративная торговля, составляющая 90% экспорта Ирландии и 60% Германии, окажется под ударом, а эффект распространится на сферу услуг и энергетику, включая поставки СПГ из США. Эксперты палаты сомневаются в выгоде тарифов президента США Дональда Трампа, призывая учесть их обратный эффект для обеих экономик.
10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.
13 марта Трамп сообщил, что США могут ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран ЕС алкогольных напитков, включая вина, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. Евросоюз объявил о вводе таких торговых ограничений в качестве ответной меры на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы.