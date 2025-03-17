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Reuters: промышленное производство в Китае замедлилось из-за пошлин США

На фоне попыток Пекина справиться с растущим тарифным давлением со стороны США китайская экономика начала 2025 год неоднозначно: в январе-феврале объемы промышленного производства в стране снизились, а рост розничных продаж немного ускорился.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики, за первые два месяца объем промышленного производства в Китае вырос на 5,9% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с ростом на 6,2% в декабре. Однако это выше прогнозируемого ранее агентством роста на 5,3%.

Розничные продажи (показатель уровня потребления) ожидаемо выросли на 4,0% в период с января по февраль, что выше декабрьского уровня в 3,7% и является самым высоким показателем с ноября 2024 года, передает Reuters.

Показателями экспорта и инфляции в начале этого месяца в КНР оказались более низкими, чем ожидалось, поскольку резкий рост торговых тарифов США против ключевых торговых партнеров, включая Китай, угрожает нарушить мировой торговый порядок и подчеркивает необходимость дополнительной политической поддержки для содействия устойчивому восстановлению экономики, говорится в материале агентства.