Reuters: промышленное производство в Китае замедлилось из-за пошлин США

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики, за первые два месяца объем промышленного производства в Китае вырос на 5,9% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с ростом на 6,2% в декабре. Однако это выше прогнозируемого ранее агентством роста на 5,3%.
Розничные продажи (показатель уровня потребления) ожидаемо выросли на 4,0% в период с января по февраль, что выше декабрьского уровня в 3,7% и является самым высоким показателем с ноября 2024 года, передает Reuters.
Показателями экспорта и инфляции в начале этого месяца в КНР оказались более низкими, чем ожидалось, поскольку резкий рост торговых тарифов США против ключевых торговых партнеров, включая Китай, угрожает нарушить мировой торговый порядок и подчеркивает необходимость дополнительной политической поддержки для содействия устойчивому восстановлению экономики, говорится в материале агентства.