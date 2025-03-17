Reuters: промышленное производство в Китае замедлилось из-за пошлин США

Розничные продажи (показатель уровня потребления) ожидаемо выросли на 4,0% в период с января по февраль, что выше декабрьского уровня в 3,7% и является самым высоким показателем с ноября 2024 года, передает Reuters.



Показателями экспорта и инфляции в начале этого месяца в КНР оказались более низкими, чем ожидалось, поскольку резкий рост торговых тарифов США против ключевых торговых партнеров, включая Китай, угрожает нарушить мировой торговый порядок и подчеркивает необходимость дополнительной политической поддержки для содействия устойчивому восстановлению экономики, говорится в материале агентства.