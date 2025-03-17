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Во Франции пошлины на американский бурбон назвали «ошибкой»

Европейский союз, вероятно, совершил ошибку, приняв меры в отношении американского виски в ответ на тарифы США, заявил в воскресенье премьер-министр Франции Франсуа Байру, призвав к переговорам, чтобы избежать более серьёзных последствий для французской коньячной промышленности.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Katherine Conrad/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Были ли допущены какие-то ошибки? Да, вероятно, потому что бурбон из Кентукки был включен в список, как будто он представляет собой торговую угрозу», — приводит Reuters слова Байру о предложенных ЕС тарифах в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил ввести 200%-ный тариф на все вина и другую алкогольную продукцию из ЕС, если блок не отменит запланированные пошлины на американский бурбон.

Первый раунд европейских тарифов, нацеленных на американские товары, включая бурбон, должен вступить в силу 1 апреля.