Во Франции пошлины на американский бурбон назвали «ошибкой»

«Были ли допущены какие-то ошибки? Да, вероятно, потому что бурбон из Кентукки был включен в список, как будто он представляет собой торговую угрозу», — приводит Reuters слова Байру о предложенных ЕС тарифах в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.



Президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил ввести 200%-ный тариф на все вина и другую алкогольную продукцию из ЕС, если блок не отменит запланированные пошлины на американский бурбон.



Первый раунд европейских тарифов, нацеленных на американские товары, включая бурбон, должен вступить в силу 1 апреля.