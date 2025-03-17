Расходы компаний на рекламу в 2024 году выросли на четверть

Топ-30 крупнейших рекламодателей по большей части позиций остается стабильным. Тем не менее AdIndex зафиксировал существенный рост бюджетов букмекерской компании «Фонбет» (оценка не включает «Фонбет ТВ»). Расходы букмекера на рекламу в 2024 году выросли на 82%, благодаря чему компания за год поднялась с 23-го места на 15-е. Среди других заметных изменений аналитики отмечают компанию «Протек», которая продвигает фармацевтические бренды «Исмиген», «Хилак Форте», «Троксевазин», а также сети аптек «Здравсити», «Ригла» и «Будь здоров». По итогам 2024 года «Протек» впервые вошел в рейтинг крупнейших рекламодателей и занял 27-е место.