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Правительство упростило регистрацию кофеен и салонов красоты

Правительство России запустило еще один сервис Жизненные ситуации, позволяющий подать заявку на регистрацию бизнеса без госпошлины и походов в налоговую службу. Срок получения необходимых документов для открытия предприятия снижается со 100 до 60 дней, сообщили в релизе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Сервис можно использовать для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, а также одежды или обуви. Сейчас услуга работает на сайте «МСП.РФ», а в будущем станет частью сайта «Госуслуг».

Так, предприниматели могут оформить онлайн:

  • государственную регистрацию юридического лица или ИП;
  • сведения из единых государственных реестров юридических лиц и ИП;
  • открытие расчетного счета;
  • выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии или несоответствии санитарным правилам зданий, оборудования и иного имущества;
  • государственную регистрацию товарного знака;
  • регистрацию контрольно-кассового аппарата.

«Жизненные ситуации» работают на федеральном уровне с 2023 года. По данным правительства, сервисами уже воспользовалось 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что правительство хочет взять под особый контроль работу по повышению качества госуслуг и сервисов, проект постановления уже подготовили в Минэкономики. Реформы коснутся тех услуг, на которые чаще всего жалуются граждане.