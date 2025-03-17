МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 18 млрд рублей льготного лизинга получит МСП до 2030 года, сообщили в Корпорации МСП, которая запускает новые продукты льготного лизингового финансирования для малого бизнеса.
«В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов смогут получить не менее 3 млрд рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования. Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”,-сообщили в корпорации.
Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП — МСП Лизинг.
«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно — обрабатывающих производствах и легкой промышленности. При этом новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий. В новых продуктах мы сохранили низкие ставки — 6% для российского оборудования и 8% — зарубежного», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он отметил, что новые продукты льготного лизинга для обрабатывающей и легкой промышленности позволят МСП закупить новое оборудование для расширения или модернизации производств, обновления технической базы, а также наращивания номенклатуры выпускаемой продукции.
Предприятиям обрабатывающей промышленности доступно льготное лизинговое финансирование на сумму от 5 до 50 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж — от 20% стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 млн рублей.
Для предприятий легкой промышленности доступен льготный лизинг на сумму от 3 до 50 млн рублей, срок лизинга также составит от 13 до 36 месяцев, и авансовый платеж — от 20% от стоимости предмета лизинга. При этом минимальная стоимость предмета лизинга — от 500 тыс. рублей.
Микро- и малые предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут приобрести оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 млн рублей со сроком лизинга от 13 до 36 месяцев и авансовым платежом от 15% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 500 тыс. рублей.