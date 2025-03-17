Politico: Украина согласна на ослабление антироссийских санкций

«Россия обладает значительным потенциалом, особенно в сфере энергоресурсов, и было бы глупо не попытаться его использовать», — добавил он, комментируя возможность заключения европейскими государствами контрактов с Россией после окончания конфликта. — «Если Россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике по отношению к своим партнерам и соседям, самое главное, я не думаю, что их следует исключать из конкурентных рынков».



В настоящее время, по словам Власюка, «преждевременно говорить о том, отмена каких именно санкций должна быть частью любых сделок».