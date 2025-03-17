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Politico: Украина согласна на ослабление антироссийских санкций

Украина открыта для ослабления санкций против России в рамках мирного соглашения, заявил в интервью Politico Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Возобновление иностранными государствами бизнес-контактов с Россией в том или ином виде — просто «вопрос времени», сказал в интервью изданию политик.

«Россия обладает значительным потенциалом, особенно в сфере энергоресурсов, и было бы глупо не попытаться его использовать», — добавил он, комментируя возможность заключения европейскими государствами контрактов с Россией после окончания конфликта. — «Если Россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике по отношению к своим партнерам и соседям, самое главное, я не думаю, что их следует исключать из конкурентных рынков».

В настоящее время, по словам Власюка, «преждевременно говорить о том, отмена каких именно санкций должна быть частью любых сделок».