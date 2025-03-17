Банк России понизил официальный курс доллара еще на рубль

Так, курс доллара опустили с 85,5694 рубля до 84,3059 рубля.
Курс евро регулятор понизил еще значительнее, более чем на два рубля — с 93,6087 рубля до 90,8443 рубля.
Кроме того, Банк России снизил официальный курс юаня, более чем на 20 копеек — с 11,8167 рубля до 11,6000 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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