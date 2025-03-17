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Объем торгов акциями на Мосбирже в минувшие выходные превысил 15 млрд рублей

Наибольшая торговая активность в выходные дни была сосредоточена в акциях Сбербанка, «Т-технологий», «Газпрома», ВТБ и «Роснефти».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем торгов на рынке акций Московской биржи в выходные дни — 15 и 16 марта 2025 года — составил 15,4 млрд рублей, что на 50% выше, чем в первые торговые выходные 1 и 2 марта, говорится в сообщении Мосбиржи.

По данным площадки, более 88 тыс. клиентов банков и брокеров заключили 365 тыс. сделок. В торгах участвовал 31 профессиональный участник. Ликвидность в ходе торгов поддерживалась маркетмейкерами.

Наибольшая торговая активность в выходные дни была сосредоточена в акциях Сбербанка, «Т-технологий», «Газпрома», ВТБ и «Роснефти».

Торги проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. На первом этапе к торгам в выходные допущены 53 наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы на торгах в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.