Объем торгов акциями на Мосбирже в минувшие выходные превысил 15 млрд рублей

Торги проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. На первом этапе к торгам в выходные допущены 53 наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы на торгах в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.