Nikkei: акции ведущих в мире производителей вооружений поднялись на 12%

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Совокупная цена акций 900 ведущих в мире корпораций военно-промышленного комплекса, включая авиационно-космическое производство, по состоянию на 7 марта увеличилась на 12% по сравнению с показателем на последний рабочий день 2024 года. Она превысила $2,12 трлн, сообщила японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.
По их данным, рост цен на акции компаний начался со второй половины февраля. Во многом это было связано с намерением стран Евросоюза начать масштабные программы укрепления вооруженных сил. На них предполагается в общей сложности направить до €800 млрд. На рынок влияние оказывает также позиция Вашингтона, который намерен добиваться от Японии и Тайваня масштабного увеличения военных расходов на 3% и 10% соответственно, отмечает «Никкэй».
С конца 2024 года, в частности, акции крупного производителя двигателей для военной техники британской Rolls-Royce подорожали на 45%. У ведущего в ФРГ производителя вооружений корпорации Rheinmetall они поднялись в цене практически вдвое. Акции главной в Японии военно-промышленной корпорации Mitsubishi Heavy Industries подорожали на 12%, отмечает газета.