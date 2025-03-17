Nikkei: акции ведущих в мире производителей вооружений поднялись на 12%

По их данным, рост цен на акции компаний начался со второй половины февраля. Во многом это было связано с намерением стран Евросоюза начать масштабные программы укрепления вооруженных сил. На них предполагается в общей сложности направить до €800 млрд. На рынок влияние оказывает также позиция Вашингтона, который намерен добиваться от Японии и Тайваня масштабного увеличения военных расходов на 3% и 10% соответственно, отмечает «Никкэй».