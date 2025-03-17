Нефть подорожала на фоне конфликта США с хуситами

Указанный конфликт развивается в контексте того, что йеменские хуситы в знак солидарности с палестинским движением ХАМАС начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. Некоторые судна, включая нефтяные танкеры, получали повреждения. В Госдепартаменте США указывали, что такие события в том числе грозят экологической катастрофой.