Каким будет курс рубля на неделе с 17 по 23 марта 2025: прогноз эксперта

Наталия Пырьева отметила, что Банк России пересмотрел оценки сальдо счета текущих операций за декабрь-январь в положительную сторону и зафиксировал профицит торгового баланса в феврале в $11,4 млрд. Это на 58% больше показателя января, благодаря росту экспорта (+7,2%) и снижению импорта (-10%). Сальдо счета текущих операций в феврале достигло $7,9 млрд против $2,9 млрд в январе.