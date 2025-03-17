Каким будет курс рубля на неделе с 17 по 23 марта 2025: прогноз эксперта

«Судя по данным Банка России, который опубликовал обзор рисков финансовых рынков, укрепление рубля может быть вызвано притоком иностранного капитала в ОФЗ на фоне улучшения геополитической обстановки и повышенного спроса на российские активы», — отметила эксперт.
Экспортеры также увеличили продажи валюты до $12,4 млрд в феврале против $9,9 млрд в январе.
Наталия Пырьева отметила, что Банк России пересмотрел оценки сальдо счета текущих операций за декабрь-январь в положительную сторону и зафиксировал профицит торгового баланса в феврале в $11,4 млрд. Это на 58% больше показателя января, благодаря росту экспорта (+7,2%) и снижению импорта (-10%). Сальдо счета текущих операций в феврале достигло $7,9 млрд против $2,9 млрд в январе.
Несмотря на устойчивость платежного баланса в начале года и геополитический оптимизм, снижение цен на нефть, дисконты на российские сорта и проблемы с поставками «черного золота» могут негативно сказаться на платежном балансе уже весной.
«Переход населения к нетто-покупкам валюты в феврале после пяти месяцев нетто-продаж может свидетельствовать в пользу того, что рубль приблизился к пределам укрепления в текущем цикле», — отметила аналитик.
Она также не исключила, что протестировав уровень 83,5 рублей за доллар, на неделе с 17 по 23 марта курс может развернуться в направлении 90 рублей за американский доллар.
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