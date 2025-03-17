Каким будет курс рубля 18 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль начал неделю волной укрепления. Текущую курсовую динамику отчасти объясняет сжатие геополитической риск-премии на фоне сигналов о развитии диалога между РФ и США на высшем уровне. В пользу рубля также играют относительно высокие продажи валютной выручки экспортерами на базе дорогой нефти начала года при еще слабом импорте, а также жесткий курс ДКП. Отметим и слабость доллара на мировом рынке на фоне введения властями США повышенных импортных тарифов. Новые минимумы по инвалютам не исключены, но в целом потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Цены на нефть с начала года заметно откатились, повысились транзакционные издержки экспортеров в связи с последними санкциями, импорт оживляется после сезонного спада.