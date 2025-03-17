Каким будет курс рубля 18 марта 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи на старте недели показал рост, бенчмарк достигал 3 260 п.
Также отметим подъем цен на нефть на фоне обещания властей США проводить операции против йеменских хуситов, пока препятствия судоходству в регионе не будут устранены. Кроме того, в Китае была опубликована обнадеживающая макростатистика. Промпроизводство в январе-феврале выросло на 5,9% г/г., что чуть ниже, чем в декабре, но выше ожиданий аналитиков. Также ускорился рост розничных продаж.
Завтра внимание участников торгов сохранится на геополитической повестке — рынок будет ждать анонсированного контакта Владимира Путина и Дональда Трампа. Из значимой статистики вторника выделим мартовский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, февральские данные по новостройкам и объему промышленного производства в США.
На отечественном рынке Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2024 г. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 марта — 3175−3325 п.
Рубль начал неделю волной укрепления. Текущую курсовую динамику отчасти объясняет сжатие геополитической риск-премии на фоне сигналов о развитии диалога между РФ и США на высшем уровне. В пользу рубля также играют относительно высокие продажи валютной выручки экспортерами на базе дорогой нефти начала года при еще слабом импорте, а также жесткий курс ДКП. Отметим и слабость доллара на мировом рынке на фоне введения властями США повышенных импортных тарифов. Новые минимумы по инвалютам не исключены, но в целом потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Цены на нефть с начала года заметно откатились, повысились транзакционные издержки экспортеров в связи с последними санкциями, импорт оживляется после сезонного спада.
Все это может транслироваться в разворот тренда в ближайшие недели, а краткосрочно ждем доллар на уровне 82,5−87,5, юань — 11,3−11,8 рублей.
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