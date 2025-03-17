Как изменились ставки по вкладам в ведущих банках РФ с 8 по 14 марта

МКБ
С 13 марта Московский Кредитный Банк (МКБ) объявил о снижении ставок по ряду депозитов, включая популярный продукт «МКБ. Безусловный». По новому тарифу процентные ставки на срок от трех месяцев до двух лет уменьшены в диапазоне от 0,25 до 1,5 процентного пункта.
Новые условия:
- 3 месяца — 20,25% годовых (-0,25 п.п.)
- 6 месяцев — 20% (-1,5 п.п.)
- 1 год — 18,5% (-1,5 п.п.)
- 2 года — 16% (-1 п.п.)
Максимальная доходность по вкладу теперь составляет 20,25% годовых при размещении средств на срок три месяца. Размер вклада ограничен суммой от 10 тыс. до 5 млн рублей. Проценты выплачиваются по окончании срока. Автоматическая пролонгация возможна дважды, но пополнение или частичное снятие не предусмотрены.
Депозит «МКБ. Перспектива» продемонстрировал самое существенное снижение доходности — ставки уменьшились до 2,5 п.п. на сроки полгода и год. Теперь по этим срокам установлены ставки:
- 6 месяцев — 20,5% годовых,
- 1 год — 20% годовых.
На длительные сроки (1,5−3 года) снижение ставок составило 1−2 п.п. Максимальная доходность по продукту составляет 21,5% годовых на сроке три месяца (при соблюдении условий ежемесячных покупок по карте банка на сумму не менее 10 тыс. рублей).
Для пенсионеров, пользующихся продуктом «МКБ. Гранд», прибыльность вкладов также снизилась на 1−2 п.п. в зависимости от срока. Наиболее высокая ставка теперь доступна на сроке полгода — 22% годовых (ранее 23,25%). Минимальная сумма вложений составляет 10 тыс. рублей. Вклад доступен только клиентам, получающим пенсию на карту «Мудрость», с выплатой процентов по завершении срока.
Снижение ставок затронуло и вклад «МКБ. Преимущество», оформляемый на платформе «Финуслуги». Новые ставки выглядят следующим образом:
- 3 месяца — 20% годовых (-1 п.п.),
- 6 месяцев — 20,5% (-0,8 п.п.),
- 1 год — 20,5% (-1 п.п.),
- 1,5 года — 16,5% (-1 п.п.),
- 2 года — 16,5% (-1 п.п.),
- 3 года — 15,5% (-1 п.п.).
Максимальная доходность составляет 20,5% годовых и доступна для вкладов сроком на полгода или один год.
Т-Банк
С 11 марта Т-Банк снизил ставки по продукту «СмартВклад» без возможности пополнения. Максимальная ставка осталась без изменений (21% годовых на срок два месяца), однако ставки по другим периодам снижены:
- 3 месяца — 19% (-0,5 п.п.),
- 4−6 месяцев — 18,5% (-1 п.п.),
- 7−12 месяцев — 17% (-1 п.п.),
- 13−17 месяцев — 16% (-1 п.п.),
- 18−19 месяцев — 14% (-3 п.п.),
- 20−24 месяца — 14% (-2,5 п.п.).
Для депозита с возможностью пополнения изменения коснулись сроков от 7 до 24 месяцев. Максимальная ставка снижена до 17% годовых при сроке хранения от 3 до 6 месяцев.
Газпромбанк
Газпромбанк с 14 марта скорректировал ставки по программам, в том числе по вкладу «Новые деньги». Максимальная ставка теперь составляет 21% на сроке один год (с учетом надбавки за размещение новых средств).
Новые ставки:
- 6−7 месяцев — 20,8% годовых (-0,7 п.п.),
- 1 год — 21% (-0,8 п.п.),
- 2 года — 19,5% (-0,5 п.п.),
- 3 года — 19% (-1 п.п.).
Минимальная сумма размещения варьируется: 15 тыс. рублей при онлайн-оформлении или 300 тыс. рублей при открытии в офисе банка.
Почта Банк
С 11 марта снизил максимальные ставки по вкладу «Добро пожаловать» — ставка по данному продукту для новых клиентов снизилась на 1,6 п.п. — теперь доходность достигает 21% (раньше 22,6%). Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей.
Альфа-Банк
Альфа-Банк объявил о снижении ставок с 8 марта. По вкладу «Альфа-Вклад Новые деньги» доходность на сроки свыше года уменьшена до:
- 1 год — 19,5% (-0,6 п.п.),
- 1,5−3 года — 16% (-1 п.п.).
Максимальная доходность по продукту составляет 21% годовых на срок 9 месяцев (при выполнении условий по размещению новых денежных средств).
По пенсионным депозитам доходность уменьшена до 19,2% за год (-0,8 п.п.) и 15% на срок 2−3 года (-1 п.п.).
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