Как изменились ставки по вкладам в ведущих банках РФ с 8 по 14 марта

Для пенсионеров, пользующихся продуктом «МКБ. Гранд», прибыльность вкладов также снизилась на 1−2 п.п. в зависимости от срока. Наиболее высокая ставка теперь доступна на сроке полгода — 22% годовых (ранее 23,25%). Минимальная сумма вложений составляет 10 тыс. рублей. Вклад доступен только клиентам, получающим пенсию на карту «Мудрость», с выплатой процентов по завершении срока.