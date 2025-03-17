В России весенняя подготовка машин подорожала на 14−16% за год

При этом, продолжают эксперты, многие автовладельцы пока не торопятся закупать летние автошины, а снижение штучных продаж заметно проявляется на фоне высокой базы 2024 года и общего уменьшения спроса на автомобили в начале 2025 года. Кроме того, из-за малого количества снега и луж на дорогах в центральных регионах страны снизилось и число покупок омывающей жидкости, щеток стеклоочистителей.