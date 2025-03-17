Главные события финансовых рынков 17 — 23 марта

Последние отчёты экономических ведомств свидетельствуют о замедлении инфляции и инфляционных ожиданий в России. Это повышает вероятность того, что Банк России на заседании 21 марта хоть и оставит ключевую ставку на уровне 21%, но смягчит риторику, а в июне уже будет готов к её снижению. Аналитики Market Power прогнозируют, что к концу года ЦБ снизит ключевую ставку до 14%.