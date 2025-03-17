Главные события финансовых рынков 17 — 23 марта

В мире
В центре внимания по-прежнему торговые войны, которые подогревает президент США Дональд Трамп. Доллар слабеет на фоне растущих опасений за американскую экономику. Экономисты уже переживают, что ВВП США в 1-м квартале сократится на 2,4%, а в 3-м квартале этого года высока вероятность рецессии.
Рынки реагируют предсказуемо: главный индекс американских акций S&P 500 падает с середины февраля, и аналитики Market Power предполагают, что на этой неделе он будет торговаться в диапазоне 5470−5725 пунктов.
Однако на этом фоне в США растут рыночные ожидания более активного снижения ключевой ставки ФРС: с текущих 4,5% до 3,75% к концу года, что благоприятно для рынка акций. Правда, на ближайшем заседании 19 марта регулятор, вероятно, снова сохранит ставку на уровне 4,5%, а первое снижение ставки может произойти уже в июне.
В России
Последние отчёты экономических ведомств свидетельствуют о замедлении инфляции и инфляционных ожиданий в России. Это повышает вероятность того, что Банк России на заседании 21 марта хоть и оставит ключевую ставку на уровне 21%, но смягчит риторику, а в июне уже будет готов к её снижению. Аналитики Market Power прогнозируют, что к концу года ЦБ снизит ключевую ставку до 14%.
Вслед за замедлением инфляции неминуемо последует снижение ставок и доходностей облигаций. Поэтому инвесторам разумно присмотреться к долгосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) и надёжным корпоративным облигациям с фиксированным купоном. При понижении ставки цена этих инструментов будет расти.
Рубль.
Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном о переговорах России и США. Мы полагаем, что до конца марта рубль останется крепким и будет торговаться в диапазоне ₽82-₽89 за доллар, ₽89-₽97 за евро и ₽11,3-₽12,2 за юань. Если вероятность ослабления санкций против России увеличится, рубль может переместиться в диапазон ₽70-₽80 за доллар.
На этой неделе волатильность отечественной валюты может составить ₽83-₽88,6 за доллар.
Нефть
Котировки нефти марки Brent колеблются у отметки $70 за баррель. На рынке появилась гипотеза, что страны ОПЕК+ начали борьбу за долю рынка, чтобы вытеснить производителей с более высокими издержками. Если она подтвердится, цена Brent может опуститься в диапазон $60−70 за баррель, что негативно скажется на рубле и бюджете РФ.
Если же альянс ОПЕК+ в ближайшие недели откажется от повышения нефтедобычи с апреля, то, по прогнозам аналитиков Market Power, цена на Brent, вероятно, останется в диапазоне $70−80 за баррель.
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