«Сейчас мы готовимся к завершению [согласования] энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, где наша планка [ежегодной добычи угля] до 2050 года [составляет] не ниже 600 миллионов тонн. Непростая, но реальная задача, реализацию которой мы должны будем поддерживать», — сказал он.
Глава Минэнерго: РФ намерена добывать не менее 600 млн т угля в год до 2050 года
КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Россия планирует добывать ежегодно не менее 600 млн тонн угля до 2050 года. Такие параметры указаны в проекте энергостратегии России до 2050 года, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на совещании по угольной отрасли в Кузбассе.