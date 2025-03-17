Глава Минэнерго: РФ намерена добывать не менее 600 млн т угля в год до 2050 года

«Сейчас мы готовимся к завершению [согласования] энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, где наша планка [ежегодной добычи угля] до 2050 года [составляет] не ниже 600 миллионов тонн. Непростая, но реальная задача, реализацию которой мы должны будем поддерживать», — сказал он.