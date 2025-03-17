«Газпром» завершил 2024 год с убытком более 1 трлн рублей

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании — ПАО “Газпром”, оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО “Газпром нефть” в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года», — пояснили «Ъ» в управлении информации компании.