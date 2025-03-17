FT: листинг в США помогает с ликвидностью, но не всегда ведет к росту капитализации

При этом отмечается, что две трети компаний получили от листинга в США существенный приток ликвидности. «Базовый тезис о том, что если ты выходишь (на биржу.— “Ъ”) в США, то цена на твои акции должна вырасти, не соответствует действительности, — сообщил FT партнер юридической фирмы BCLP Ричард Вернер.— Очевидно, что все не так однозначно».