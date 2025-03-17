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FT: листинг в США помогает с ликвидностью, но не всегда ведет к росту капитализации

По подсчетам Financial Times, 12 публичных европейских компаний, которые с 2016 года вывели свои акции на американские биржи, в половине случаев столкнулись со снижением своей рыночной капитализации, а в остальных случаях — не получили существенного ее роста.

Источник: AP 2024

При этом отмечается, что две трети компаний получили от листинга в США существенный приток ликвидности. «Базовый тезис о том, что если ты выходишь (на биржу.— “Ъ”) в США, то цена на твои акции должна вырасти, не соответствует действительности, — сообщил FT партнер юридической фирмы BCLP Ричард Вернер.— Очевидно, что все не так однозначно».

Как отмечает FT, эти данные получены в условиях, когда европейские и британские власти срочно пытаются оживить местный фондовый рынок и поощрить компании активнее размещаться на биржах ЕС и Великобритании. Для этого, например, еще в прошлом году британские регуляторы упростили правила размещения и подачи отчетности.