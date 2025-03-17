ФСЭГ: Европа 6-й месяц подряд наращивает потребление газа

В частности, спрос на газ в Германии в феврале вырос на 27% — до 10 млрд куб. м; в Италии — на 16%, до 7,4 млрд куб. м; во Франции — на 16%, до 4 млрд куб. м; в Испании — на 3%, до 2,6 млрд куб. м. Великобритания увеличила потребление газа на 18%, до 7,1 млрд куб. м.