ФСЭГ: Европа 6-й месяц подряд наращивает потребление газа

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) в феврале на 21% увеличили потребление газа по сравнению с прошлым годом на фоне похолодания и низкой выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС с начала года снизился после прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
В целом, общее потребление газа в ЕС в январе — феврале текущего года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 81 млрд куб. м.
«В феврале 2025 года спрос на газ в ЕС вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 38 млрд. куб. м, не снижаясь 6-й месяц подряд. Этот рост был обусловлен, в первую очередь, увеличением потребления в энергетическом и жилищном секторах. Холодная погода повысила спрос на отопление в жилых и промышленных помещениях», — отмечается в отчете.
Кроме того, низкая доля выработки солнечной и ветрогенерации привела к большей зависимости от газовых электростанций для стабилизации энергосистемы. Потребление газа промышленностью также растет благодаря стабилизации цен на газ.
В частности, спрос на газ в Германии в феврале вырос на 27% — до 10 млрд куб. м; в Италии — на 16%, до 7,4 млрд куб. м; во Франции — на 16%, до 4 млрд куб. м; в Испании — на 3%, до 2,6 млрд куб. м. Великобритания увеличила потребление газа на 18%, до 7,1 млрд куб. м.
Импорт трубопроводного газа в ЕС в феврале составил 11,2 млрд куб. м — на 6% ниже по сравнению с январем. В целом в январе — феврале трубопроводные поставки в ЕС снизились на 10% — до 23 млрд куб. м. Снижение было обусловлено прекращением транзита российского газа через Украину, а также уменьшением поставок из Норвегии, отмечает ФСЭГ.
Поставки СПГ
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в феврале выросли в годовом выражении на 19% — до 11,99 млн тонн. Рост импорта СПГ был вызван снижением трубопроводных поставок и возросшим спросом на газ из-за похолодания. Импорт СПГ странами Азии упал на 4,6% — до около 21,14 млн тонн. Всего в январе — феврале Европа импортировала 24,01 млн тонн (+13,5%), Азия — 45,76 млн тонн (-5,1%).
Мировой экспорт СПГ в феврале вырос на 0,9% в годовом выражении до рекордного для этого месяца показателя — 33,95 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 1% — до 71,51 млн тонн.
Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в феврале стали США, Катар и Австралия. Россия расположилась на четвертой строчке с показателем около 2,5 млн тонн.