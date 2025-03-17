Fesco отметила падение объемов контейнерных перевозок авто из Китая в РФ

«Еще один тренд, который мы видим — это влияние автомобильных грузов, с точки зрения перевозок новых китайских машин (в контейнерах — прим. ТАСС) в Российскую Федерацию. В 2024 году, по моей оценке, это спасло рынок, потому что всю излишнюю вместимость на флоте и на сети РЖД, с точки зрения подвижного состава, заполонили китайские автомобили, тем самым вытянули рынок наверх. В 2025 году мы видим резкое падение этих объемов», — сказал он.