Fesco отметила падение объемов контейнерных перевозок авто из Китая в РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Fesco наблюдает падение объемов контейнерных перевозок автомобилей из Китая в Россию в 2025 году, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону компании Fesco Герман Маслов на Российско-китайской конференции.
«Еще один тренд, который мы видим — это влияние автомобильных грузов, с точки зрения перевозок новых китайских машин (в контейнерах — прим. ТАСС) в Российскую Федерацию. В 2024 году, по моей оценке, это спасло рынок, потому что всю излишнюю вместимость на флоте и на сети РЖД, с точки зрения подвижного состава, заполонили китайские автомобили, тем самым вытянули рынок наверх. В 2025 году мы видим резкое падение этих объемов», — сказал он.
Маслов также отметил, что если в ближайшие два-три месяца драйвер останется в силе, это положительно отразится на рынке перевозок. Однако, если продажи китайских автомобилей не восстановятся, «тогда и флот, и подвижной состав будут ждать непростые времена».