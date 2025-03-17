Euractiv: газ продолжает определять цены на электроэнергию в ЕС на фоне отказа от угля

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в Евросоюзе, отказ сообщества от угля на фоне роста стоимости газа в Европе из-за проблем с поставками из РФ привели к тому, что это топливо становится основным определителем цен на электроэнергию в ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейское Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER).
Несмотря на то, что потребление газа в ЕС в целом падает, ископаемое топливо, по данным ведомства, «в значительной степени определяет цены на электроэнергию в Европе, из-за отказа от угля для выработки электроэнергии». В 2024 году страны ЕС потребили на 24 ТВт? ч меньше газа, чем в предыдущем. Доля электроэнергии, вырабатываемой с помощью сжигания газа снизилась с 2020 года с 18% до 14%, однако стоимость этого топлива продолжает устанавливать цены на электроэнергию в 40% случаев, информирует ACER.
Отказ от угля «снизил конкуренцию среди традиционных источников электроэнергии, ограничивая способность переключаться между углем и газом». Это особенно наблюдается в вечерние часы, когда спрос высокий, а возобновляемые источники энергии обеспечивают небольшую мощность. «Газовое ценовое удушье» ощущается все сильнее. В 2019 году электричество от газовых турбин в среднем продавалось за €49 за МВт-ч. В прошлом году уже за €104 за МВт-ч.
Как сообщалось ранее, ЕС не стал в феврале вводить санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на растущее давление со стороны стран — членов объединения. Брюссель рассчитывает предварительно договориться с Вашингтоном о поставках американского СПГ. Одновременно ЕС отложил публикацию так называемой дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.