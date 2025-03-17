Euractiv: газ продолжает определять цены на электроэнергию в ЕС на фоне отказа от угля

Несмотря на то, что потребление газа в ЕС в целом падает, ископаемое топливо, по данным ведомства, «в значительной степени определяет цены на электроэнергию в Европе, из-за отказа от угля для выработки электроэнергии». В 2024 году страны ЕС потребили на 24 ТВт? ч меньше газа, чем в предыдущем. Доля электроэнергии, вырабатываемой с помощью сжигания газа снизилась с 2020 года с 18% до 14%, однако стоимость этого топлива продолжает устанавливать цены на электроэнергию в 40% случаев, информирует ACER.