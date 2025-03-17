Экономист рассказал, где в мире есть «зарплаты домохозяйкам»

По его словам, мера социальной поддержки в виде выплат домохозяйкам, в случае если она будет принята, может быть составной частью дохода отдельной семьи. Квалифицировать ее как базовый доход не совсем корректно, так как возможность ее выплаты сама зависит от совокупного дохода семьи — подушевой доход не должен превышать два прожиточных минимума.