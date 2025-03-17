Экономист рассказал, где в мире есть «зарплаты домохозяйкам»

По его словам, мера социальной поддержки в виде выплат домохозяйкам, в случае если она будет принята, может быть составной частью дохода отдельной семьи. Квалифицировать ее как базовый доход не совсем корректно, так как возможность ее выплаты сама зависит от совокупного дохода семьи — подушевой доход не должен превышать два прожиточных минимума.
Гиринский отметил, что подобные выплаты в международной практике присутствуют фрагментарно в самых различных вариантах.
«Преимущественно релевантные концепции реализуются в развитых экономиках мира. Например, в некоторых европейских странах существуют фонды домохозяек. Через этот инструмент при достижении пенсионного возраста или чуть ранее можно получить выплаты», — пояснил экономист.
Однако, добавил он, такое возможно при регулярных взносах в эти фонды в фиксированных суммах. Определенный вариант концепции выплат был реализован в итальянской системе социальной поддержки через механизм fondo casalinghe.
«В мировой практике существуют разные виды поддержки социально незащищенных и малоимущих слоев населения. Однако они очень дифференцированы в зависимости от уровня развития конкретной страны и других сопутствующих факторов», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».