Депутат рассказал, кому повысят пенсии почти на 15% в апреле

Он заявил NEWS.ru, что повышение коснется порядка 4,2 миллиона человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей и космонавтов.
«С 1 апреля 2025 года в Российской Федерации запланировано значительное увеличение социальных пенсий, которое составит 14,75%. Это важное решение коснется приблизительно 4,2 миллиона граждан. Повышение выплат затронет широкий круг лиц: граждан, не накопивших достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших срочную службу, летчиков-испытателей и космонавтов, а также тех, кто был отмечен знаками отличия за проживание в блокадном Ленинграде, осажденном Севастополе и Сталинграде, и лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, включая их семьи», — отметил Чаплин.
По словам депутата, индексация призвана компенсировать рост потребительских цен и поддержать покупательскую способность граждан, получающих социальные выплаты. Для реализации повышения потребуется выделение порядка 85 млрд рублей из государственного бюджета.
«Индексация социальных пенсий является значимым шагом в обеспечении социальной поддержки, направленной на повышение уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения», — добавил парламентарий.
Он подчеркнул, что уровень индексации отражает нынешнюю экономическую ситуацию в стране и направлен на нейтрализацию инфляционного давления, а принятые меры демонстрируют стремление государства создать пенсионерам достойные условия жизни.
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