Депутат рассказал, кому повысят пенсии почти на 15% в апреле

«С 1 апреля 2025 года в Российской Федерации запланировано значительное увеличение социальных пенсий, которое составит 14,75%. Это важное решение коснется приблизительно 4,2 миллиона граждан. Повышение выплат затронет широкий круг лиц: граждан, не накопивших достаточный трудовой стаж для получения страховой пенсии, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, проходивших срочную службу, летчиков-испытателей и космонавтов, а также тех, кто был отмечен знаками отличия за проживание в блокадном Ленинграде, осажденном Севастополе и Сталинграде, и лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, включая их семьи», — отметил Чаплин.