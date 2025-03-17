Британский суд отклонил апелляцию о поиске 7,5 тыс биткоинов на свалке

Отмечается, что гражданин Великобритании случайно выбросил жесткий диск, на котором находились 7500 биткоинов, в 2013 году. В течение 12 лет он пытается найти устройство с криптовалютой, предлагая администрации города Ньюпорта планы по сортировке мусора на свалке и дележ найденных криптомонет. Чиновники ему неоднократно в этом отказывали.