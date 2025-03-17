Британский суд отклонил апелляцию о поиске 7,5 тыс биткоинов на свалке

Королевский апелляционный суд Великобритании отклонил ходатайство гражданина о выдаче разрешения на поиск жесткого диска с 7,5 тыс. бикоинов, которые оказались на городской свалке города Ньюпорт.
Отмечается, что гражданин Великобритании случайно выбросил жесткий диск, на котором находились 7500 биткоинов, в 2013 году. В течение 12 лет он пытается найти устройство с криптовалютой, предлагая администрации города Ньюпорта планы по сортировке мусора на свалке и дележ найденных криптомонет. Чиновники ему неоднократно в этом отказывали.
В январе текущего года на сторону городской администрации встал и суд. По котировкам на март 2025 года стоимость утерянной криптовалюты составляет порядка 600 миллионов долларов.
Джеймс Хауэллс намерен подать иск в ЕСПЧ.
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