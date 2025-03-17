СМИ: банки раскритиковали часть предложений о реформе банкротства

Ассоциация банков России (АБР) выступила с инициативой пересмотреть отдельные положения реформы института банкротства юридических лиц, разработанной Министерством экономразвития. По словам начальника правового управления АБР Александра Абрамова, ряд норм требует корректировки для формирования более сбалансированной и стабильной системы регулирования, сообщает издание «Ведомости».
Среди ключевых предложений Ассоциации Банков — исключить право кредиторов по текущим платежам, возникающим после подачи заявления о банкротстве, участвовать в голосовании на собраниях кредиторов. На данный момент это право предоставлено только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и государственным органам, признанным кредиторами по решению суда. В АБР считают, что включение таких обязательств, которые носят временный характер, в процесс голосования может привести к нестабильности реестра кредиторов. Это, в свою очередь, увеличит риск ошибок, оспаривания решений и затягивания процедуры банкротства.
Ассоциация также высказала возражения против расширения права Федеральной налоговой службы (ФНС) на так называемый арестный залог — механизм обеспечения обязательств путём установления запрета на распоряжение активами должника. В АБР полагают, что такая мера может создать дополнительные препятствия в процессе урегулирования долгов и негативно повлиять на баланс интересов участников банкротства.
Инициативы ассоциации направлены на повышение эффективности регулирования процедур банкротства и минимизацию рисков для всех сторон процесса.
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