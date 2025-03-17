СМИ: банки раскритиковали часть предложений о реформе банкротства

Среди ключевых предложений Ассоциации Банков — исключить право кредиторов по текущим платежам, возникающим после подачи заявления о банкротстве, участвовать в голосовании на собраниях кредиторов. На данный момент это право предоставлено только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и государственным органам, признанным кредиторами по решению суда. В АБР считают, что включение таких обязательств, которые носят временный характер, в процесс голосования может привести к нестабильности реестра кредиторов. Это, в свою очередь, увеличит риск ошибок, оспаривания решений и затягивания процедуры банкротства.