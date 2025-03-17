Audi сократит 7,5 тыс. сотрудников

Audi стала очередным автопроизводителем, объявившим о сокращениях в условиях снижения спроса, роста издержек, усиления конкуренции с китайскими компаниями и других сложностей. Ранее Volkswagen объявила о планах сократить 35 тыс. рабочих мест, правда в основном не за счет увольнений, а за счет отказа от найма новых сотрудников на места уходящих на пенсию или увольняющихся. Porsche также сокращает 3,9 тыс. сотрудников. Тем самым общие планы сокращений в группе компаний VW, куда входит и Audi, уже достигли 48 тыс. рабочих мест. Сама Audi с 2019 года уже уволила 9,5 тыс. сотрудников, причем тогда это затронуло производство, а не административные подразделения.