Аксаков: требования к капиталу для статуса «суперквала» могут снизить

Также он подчеркнул, что сейчас требования к капиталу устанавливаются, чтобы не создавать ажиотаж вокруг этого рынка, проработать его, в том числе посмотреть, как это будет действовать с точки зрения регулирования. «Ну, а потом уже, я уверен, что большее количество участников будет вовлечено в этот процесс, в том числе с меньшими размерами капитала и вообще с меньшими финансовыми ресурсами», — заключил депутат.