Аксаков: требования к капиталу для статуса «суперквала» могут снизить

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Требования к размеру капитала для получения статуса «суперквалифицированного» инвестора для работы с криптоинструментами могут быть снижены в будущем, а требований, представленных Банком России в письме в кабмин вполне достаточно. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я думаю, этих критериев достаточно, и понятно, что там будут и характеристики, которые формируют мнение регулятора о потенциальном участнике на этом рынке. Причем я считаю, что это такое первое решение, которое является определенным ситом для того, чтобы начать процесс, поэкспериментировать, попробовать прощупать, как это работает. И вполне возможно, что дальше будет постепенное снижение требований по капиталу, по размерам участия», — отметил Аксаков.
Также он подчеркнул, что сейчас требования к капиталу устанавливаются, чтобы не создавать ажиотаж вокруг этого рынка, проработать его, в том числе посмотреть, как это будет действовать с точки зрения регулирования. «Ну, а потом уже, я уверен, что большее количество участников будет вовлечено в этот процесс, в том числе с меньшими размерами капитала и вообще с меньшими финансовыми ресурсами», — заключил депутат.
13 марта первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что категория «суперквалифицированных» инвесторов, имеющих возможность инвестировать в криптоактивы, пока не закреплена законодательно, при согласии кабмина нужно будет внести изменения в законодательство.
12 марта Центральный банк сообщил, что сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы. Такой статус граждане смогут получить в случае, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей.