«Абрау-Дюрсо» сохраняет план по экспорту в 2025 году 2 млн бутылок продукции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания «Абрау-Дюрсо» сохраняет план по экспорту 2 млн бутылок продукции в 2025 году. Об этом сообщил журналистам президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
«Планы на 2025 год сохраняются. Я думаю, что это вполне реалистичная цифра», — сказал он.
По словам Титова, в 2024 году «Абрау-Дюрсо» экспортировала около 1,5 млн бутылок.
Согласно управленческой отчетности, выручка компании за 2024 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 53%, до 17,75 млрд рублей, чистая прибыль — на 54%, до 1,56 млрд рублей. Аудированию финансовую отчетность «Абрау-Дюрсо» опубликует в конце апреля, отметил Титов.
«Абрау-Дюрсо» — производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие. Также компания выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки.
Основным акционером компании является семья специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже. Уставный капитал компании составляет 98 млн рублей.