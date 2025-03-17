«Абрау-Дюрсо» сохраняет план по экспорту в 2025 году 2 млн бутылок продукции

Согласно управленческой отчетности, выручка компании за 2024 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 53%, до 17,75 млрд рублей, чистая прибыль — на 54%, до 1,56 млрд рублей. Аудированию финансовую отчетность «Абрау-Дюрсо» опубликует в конце апреля, отметил Титов.