Ступенька за ступенькой: как и зачем инвесторы строят лестницу из облигаций?

Стратегия «Лестница облигаций» помогает снизить риски, связанные с колебаниями процентных ставок, и при этом получать стабильный доход. Особенно полезна такая тактика, когда на рынке царит неопределенность.
В чем суть стратегии?
Лестница облигаций — это стратегия, при которой инвестор распределяет свои вложения в облигации с разными сроками погашения. Например, вместо того чтобы вложить все средства в облигации с погашением через 5 лет, можно приобрести несколько облигаций с погашением через 1, 2, 3, 4 и 5 лет. Когда ближайший выпуск облигаций будет погашен, инвестор на освободившиеся деньги покупает еще облигации с погашением через 5 лет, чтобы восстановить лесенку.
В нашем примере инвестор каждый год будет высвобождать 20% вложенных средств и реинвестировать их на новых условиях.
Зачем нужна облигационная лестница?
Один из главных рисков при инвестировании в долговые инструменты, в частности — в облигации с фиксированным купоном, — изменение процентных ставок. Если ставки растут, цена уже выпущенных облигаций падает, ведь свежие выпуски предлагают более высокий купонный доход. А рынок стремится к балансу!
Лестница облигаций помогает смягчить этот риск, так как инвестор регулярно реинвестирует средства в новые бумаги с более высокими ставками.
А если ставки наоборот снижаются? Благодаря лестнице облигаций у инвестора уже есть облигации, купленные ранее — на более выгодных условиях.
Ко всему прочему лестница облигаций обеспечивает регулярный и предсказуемый доход. Поскольку облигации погашаются в разные сроки, например раз в год, инвестор получает стабильный поток выплат. Поэтому стратегия особенно интересна консервативным инвесторам.
Как выбрать облигации?
Первое, что стоит учесть инвестору — это надежность эмитента.
Это значит, что чем дольше до погашения долга эмитентом, тем более высокий кредитный рейтинг должен быть у компании, ведь главный риск при инвестировании в долговые бумаги — это дефолт эмитента, или, проще говоря, банкротство. Оценить риски помогают рейтинговые агентства, которые присваивают кредитные рейтинги: от АAA до D.
Чем ниже кредитный рейтинг эмитента, тем выше вероятность его дефолта.
|Максимальный
|Низкий
|Дефолт
В России есть 4 основных рейтинговых агентства: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) и Национальные Кредитные Рейтинги (НКР).
Второе, что следует учесть — оферты. Это право эмитента или инвестора досрочно погасить облигацию по заранее установленной цене. Это условие может существенно повлиять на реализацию стратегии облигационной лесенки, ведь из-за оферты могут сдвинуться сроки поступления денежных средств инвестору. Например, если инвестор рассчитывал на погашение облигации через 3 года, но эмитент воспользовался офертой через 1 год, это может привести к необходимости досрочного реинвестирования средств.
Третье — налоги. Покупая облигации на брокерский счет, инвестор должен понимать, что купонный доход облагается НДФЛ. Как не платить его, открыв индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), рассказывали тут.
И, наконец, важно диверсифицировать портфель не только по срокам погашения, но и по эмитентам и отраслям. Это снижает зависимость от одного источника риска.
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