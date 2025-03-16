Ступенька за ступенькой: как и зачем инвесторы строят лестницу из облигаций?

Лестница облигаций — это стратегия, при которой инвестор распределяет свои вложения в облигации с разными сроками погашения. Например, вместо того чтобы вложить все средства в облигации с погашением через 5 лет, можно приобрести несколько облигаций с погашением через 1, 2, 3, 4 и 5 лет. Когда ближайший выпуск облигаций будет погашен, инвестор на освободившиеся деньги покупает еще облигации с погашением через 5 лет, чтобы восстановить лесенку.