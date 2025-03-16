Составлен рейтинг доверия к риелторам

«Если в 2020 году доля сделок, проводимых с риелторами, в России была на уровне 77%, то к 2025 году выросла до 85%» — приводит он цифры. Это объясняется тем, что за последние несколько лет рынок риелторских услуг претерпел существенные изменения: расширились гарантии безопасности сделок как для продавца, так и для покупателя, появились дополнительные сервисы, помогающие подготовить квартиру к продаже или аренде и тем самым поднять ее стоимость, расширились возможности для экономии на ипотечных кредитах и их страховании, перечисляет Зайцев. При этом доля объявлений именно от риелторов на сайтах-агрегаторах в конкретно взятом городе зависит от целого ряда различных факторов, считает эксперт.