Составлен рейтинг доверия к риелторам

Доверие к риелторам оценивалось по доле объявлений в интернете о продаже вторичного жилья или аренде квартир, которые были даны не собственниками, а агентствами недвижимости или частными риелторами. По данным Аналитического центра ИА «Движение.ру», в Тюмени, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске более 90% таких объявлений были размещены профессионалами.
Города-миллионники с низким доверием к риелторам, по мнению авторов исследования — Екатеринбург, Краснодар, Красноярск и Челябинск. Здесь владельцы квартир чаще предпочитают лично и без посредников взаимодействовать с потенциальными покупателями или арендаторами. Так, в Челябинске 27% объявлений размещают сами владельцы недвижимости, тогда как в Тюмени таких — лишь 4,14%. Всего было проанализировано более 210 тыс. объявлений.
«Города, где собственники недвижимости предпочитают самостоятельно взаимодействовать с потенциальными покупателями или арендаторами жилья и не прибегать к услугам посредников — это либо города с относительно небольшими объемами предложения и вследствие этого в принципе не особо развитым рынком риелторских услуг, либо города, где значительная доля квартир на вторичке — инвестиционное жилье, то есть собственники таких квартир способны самостоятельно решать вопросы выхода на сделки без помощи риелторов», — считает руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.
При продаже жилья собственники чаще взаимодействуют с риелторами — в среднем по городам-миллионникам в 87% случаев. В случае сдачи жилья в аренду — лишь в 78%. При продаже недвижимости сделки значительно сложнее, чем при сдаче жилья в аренду, поясняет Гравшин.
Уровень доверия к риелторам постоянно растет, считает директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«Если в 2020 году доля сделок, проводимых с риелторами, в России была на уровне 77%, то к 2025 году выросла до 85%» — приводит он цифры. Это объясняется тем, что за последние несколько лет рынок риелторских услуг претерпел существенные изменения: расширились гарантии безопасности сделок как для продавца, так и для покупателя, появились дополнительные сервисы, помогающие подготовить квартиру к продаже или аренде и тем самым поднять ее стоимость, расширились возможности для экономии на ипотечных кредитах и их страховании, перечисляет Зайцев. При этом доля объявлений именно от риелторов на сайтах-агрегаторах в конкретно взятом городе зависит от целого ряда различных факторов, считает эксперт.
«Эффективность и стоимость размещения объявлений о продаже очень отличается в различных городах, как и популярность того или иного канала продаж недвижимости. Например, есть города, где более эффективны расклейка объявлений или размещение баннеров, есть те, где покупатели предпочитают искать недвижимость на сайтах крупных агентств недвижимости, и никакого смысла в дополнительных затратах на размещение на агрегаторах просто нет», — говорит Зайцев.
Уровень доверия в исследовании хорошо коррелирует с индексом Херфиндаля-Хиршмана риелторского рынка региона — это показатель, оценивающий уровень концентрации рынка, отмечает директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. Во всех городах из верхушки рейтинга работают крупные известные агентства недвижимости. Они, по мнению Чернокульского, формируют среду, задают определенный темп в конкурентной борьбе, имеют стратегическое видение и готовы вкладывать средства в репутацию профессии и создание общих ценностей.
«За лидерами вынужденно подтягивается среднее качество услуг на рынке, и это, разумеется, сказывается на доверии. Чем более качественные услуги в городе и регионе в среднем — тем больше доверие риелторам, тем больше объявлений от агентов», — подытоживает он.