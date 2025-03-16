Россия вошла в топ-10 стран венгерского импорта

Показатели торговли между двумя странами в прошлом году были заметно лучше, чем в среднем у России с Евросоюзом. «Россия входит в топ-10 стран венгерского импорта, а в целом по товарообороту [находится] на 15-м месте. Это положительные новости. Если рассматривать торговлю с Венгрией в сравнении с общими результатами сотрудничества с ЕС, то она выглядит не так уж плохо», — прокомментировал статистические данные в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель РФ в Будапеште Сергей Безруков.