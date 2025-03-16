Почему доллары зеленые. Видео

Первые американские банкноты были вовсе не зелеными, а черно-белыми. Зеленый цвет появился в 1860-х годах, когда Министерство финансов США решило печатать банкноты с одной зеленой стороной. Это помогало бороться с подделками: тогда фотографии были только черно-белыми, а значит, фальшивомонетчики не могли просто сфотографировать купюру и напечатать копию. Почему именно зеленый? Одни историки считают, что этот краситель был дешевле остальных, а другие, что он меньше выцветал от времени. Так появились «greenbacks» — «зеленые спинки», как их прозвали в народе. Впрочем, до стандартизации в 1929 году, когда купюры позеленели с обеих сторон, иногда встречались оранжевые и красные банкноты.