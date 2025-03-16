OpenAI призывает США запретить использование ИИ-моделей китайской DeepSeek

Предложение OpenAI было направлено в рамках обсуждения «Плана действий в сфере ИИ», который должен стать национальной инициативой США в области искусственного интеллекта. Компания считает, что запрет на использование моделей DeepSeek и других компаний из недружественных стран позволит сохранить конфиденциальность данных и устранить риски, связанные с безопасностью, в том числе связанные с кражей интеллектуальной собственности.