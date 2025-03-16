Названы 10 стран с самыми большими запасами золота в мире

Лидирующую позицию в списке стран с самыми большими запасами золота занимают США, у которых золотые резервы составляют 8133,46 тонны. Второе место занимает Германия (3351,53). Далее идет четверка стран с примерно одинаковыми запасами, это Италия (2451,84), Франция (2437), Россия (2335,9) и Китай (2279,56). В топ-10 также попали Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.
По прогнозам экспертов, в 2025 году аппетит мировых центральных банков к золоту сохранится, а объем закупок может достичь 900 тонн. В исследовании WGS говорится, что устойчивый спрос на золото показывает стратегическую важность этого драгоценного металла в официальных резервах, особенно на фоне возросших геополитических рисков.
В ноябре 2024 года во Всемирном золотом совете сообщили, что Россия заняла второе место среди крупнейших производителей золота в мире. За 2023 год наша страна произвела 321,8 тонны драгметалла. РФ уступила место только Китаю, объемы которого составили 378,2 тонны. Тройку лидеров по производству золота замкнула Австралия с 293,8 тонны.
Кроме того, по итогам 2023 года РФ вошла в десятку стран по экспорту золота и его производных, замкнув список. Прибыль РФ от продаж драгметалла за рубеж превысила $11 млрд.