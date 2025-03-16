Названы 10 стран с самыми большими запасами золота в мире

По прогнозам экспертов, в 2025 году аппетит мировых центральных банков к золоту сохранится, а объем закупок может достичь 900 тонн. В исследовании WGS говорится, что устойчивый спрос на золото показывает стратегическую важность этого драгоценного металла в официальных резервах, особенно на фоне возросших геополитических рисков.