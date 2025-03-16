«Наньго душибао»: Хайнань становится приоритетом для транснациональных компаний

В 2025 году, как уточняется, управление по контролю за рынками провинции активно внедряет онлайн-систему, позволяющую любому желающему за короткий срок создать на Хайнане предприятие с иностранным капиталом и на всех этапах проходить процедуры регистрации в удаленном режиме. Кроме того, отменено требование о дополнительной документации при аутентификации личности, подающей заявку. Жителям специальных административных районов КНР Гонконга и Макао, а также острова Тайвань достаточно предоставить идентификационную карту и поставить электронную подпись. На недавно прошедшей в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей делегация провинции вновь подтвердила курс на интернационализацию. Власти провинции выразили намерение эффективно сочетать ресурсы с ключевыми факторами роста, повышать конкурентоспособность экономики региона.