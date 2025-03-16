«Наньго душибао»: Хайнань становится приоритетом для транснациональных компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Хайнаньский порт свободной торговли становится приоритетным направлением для бизнеса транснациональных компаний со всего мира. Об этом сообщила газета «Наньго душибао».
Как отмечает издание, зарубежный бизнес привлекают не только выгодное географическое положение, прекрасный климат и оптимальная деловая среда, но и многочисленные преференции и постоянно повышающийся уровень открытости Хайнаня. Издание ссылается на официальные данные, согласно которым в 2024 году власти провинции зарегистрировали свыше 2 тыс. новых коммерческих организаций с иностранным капиталом — на 19,7% больше, чем за 12 предыдущих месяцев.
Согласно правительственным подсчетам, в экономику острова инвестируют 149 стран и регионов. По объему фактически использованных инвестиций, привлеченных из-за рубежа, Хайнань занимает 10-е место среди 31 региона материкового Китая и 7-е по масштабам финансирования проектов в других странах. На острове базируются региональные штаб-квартиры более чем 100 транснациональных компаний, подразделения 77 из 500 наиболее конкурентоспособных ведущих коммерческих организаций мира.
В 2025 году, как уточняется, управление по контролю за рынками провинции активно внедряет онлайн-систему, позволяющую любому желающему за короткий срок создать на Хайнане предприятие с иностранным капиталом и на всех этапах проходить процедуры регистрации в удаленном режиме. Кроме того, отменено требование о дополнительной документации при аутентификации личности, подающей заявку. Жителям специальных административных районов КНР Гонконга и Макао, а также острова Тайвань достаточно предоставить идентификационную карту и поставить электронную подпись. На недавно прошедшей в Пекине ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей делегация провинции вновь подтвердила курс на интернационализацию. Власти провинции выразили намерение эффективно сочетать ресурсы с ключевыми факторами роста, повышать конкурентоспособность экономики региона.
Все большей популярностью среди инвесторов пользуется город Санья на южном побережье Хайнаня, в центральном деловом районе которого зарегистрировано уже около 8 тыс. компаний, включая подразделение американской Intel, британской Swire и французской LVMH. Совокупный доход организаций, разместившихся за последние пять лет на территории этой бизнес-зоны, достиг 493,7 млрд юаней ($68,8 млрд по текущему курсу китайского ЦБ).
Один из примеров успешной деятельности — компания Green Chocolate Works, которая в сентябре 2021 года была зарегистрирована в зоне инновационного развития «Новый район Цзяндун» (в административном центре Хайнаня городе Хайкоу). Это предприятие производит шоколадную продукцию из сырья, закупаемого в Бельгии и Испании. Благодаря налоговым и тарифным преференциям оно смогло существенно снизить издержки, создать на острове более десятка торговых точек и довести стоимость своей ежегодно выпускаемой продукции до 80 млн юаней (более $11 млн).