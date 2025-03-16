Мошенники изобрели схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. МВД России выявило мошенническую схему получения доступа к sim-карте и мобильному банку под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя компании оператора мобильной связи. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи, рассказали в управлении. Затем звонивший говорит о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать, например, #90, #09 или любую другую комбинацию цифр и символов.
«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — сказано в материалах. Таким образом аферисты смогут также получить доступ к вашему мобильному банку, подчеркнули в МВД.
В ведомстве советуют при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу отбой и незамедлительно заканчивать разговор.