Мошенники изобрели схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — сказано в материалах. Таким образом аферисты смогут также получить доступ к вашему мобильному банку, подчеркнули в МВД.